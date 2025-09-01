Бизнес из России выстраивает взаиморасчеты за рубежом на постоянной основе

Российскому бизнесу удается выстроить расчетные платформы за пределами страны — в Азии и ближнем зарубежье, конкретнее: в Гонконге, Китае, Киргизии, Сербии. Раньше такие схемы существовали только точечно, а сегодня это уже структуры, которые работают постоянно, заявил РИАМО вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.

Комиссии по операциям снизились до 0,3–0,5%, а сама система переводов устроена так, что получатель не видит российского следа. Для компаний это открывает новый уровень гибкости во внешнеэкономической деятельности, сказал эксперт.

Он отметил, что недавнее попадание некоторых российских банков в 18-й пакет санкций ЕС осложнило проведение расчетов. Дополнительные трудности связаны с отказами китайских поставщиков работать с гонконгскими компаниями из-за рисков невозмещения НДС. В качестве решений рассматривается создание локальных структур в Китае.

Отдельного рассмотрения требуют и новые инструменты расчетов. На рынке появился стейблкоин A7A5, привязанный к рублю и выпущенный в Киргизии. Его эмиссия обеспечена депозитами в ПСБ, а общий объем выпуска планируется до 100 млрд рублей. Основной площадкой для сделок выступает биржа Grinex.

Что касается перспективы криптовалютных расчетов, то в Гонконге ZA Bank с апреля 2025 года проводит операции по обмену криптовалют на обычные деньги вместе с биржами HashKey и OSL. В Китае DBS Bank China уже позволяет компаниям принимать платежи в цифровой валюте Центрального банка, которая действует в 26 городах и 17 провинциях Китая. В Сербии благодаря закону «О цифровых активах» создана легальная база для работы криптобирж и Bitcoin-банкоматов, объяснил эксперт.

«В качестве альтернативных моделей обсуждаются агентские схемы и взаимозачеты. Такие способы снижают зависимость от банковской системы, маскируют источник средств и обеспечивают быстрые взаиморасчеты. Также рассматриваются варианты создания собственных платежных структур за рубежом, которые позволяют снизить расходы на переводы средств (0,3–1%), повысить налоговую эффективность и скрыть российский след в международных сделках», — отметил Леер.

По его мнению, для сохранения устойчивости во внешнеэкономической деятельности компаниям необходимо сочетать разные инструменты — от классических агентских структур и криптовалютных решений до собственных иностранных компаний-«оболочек». Такой подход обеспечивает гибкость и позволяет адаптироваться к постоянно меняющейся санкционной и финансовой среде.