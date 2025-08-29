«Бизнес будет ждать»: адвокат оценил перспективы закона о русских вывесках

Адвокат Калинов: никого не пугают штрафы за вывески на иностранном языке

Юрист Максим Калинов заявил, что новый федеральный закон об обязательных вывесках на русском языке на практике будет реализовываться долго: штрафы за нарушение составляют до 10 тысяч рублей, бизнес не пугают такие цифры и он «будет ждать до последнего», чтобы ничего не менять, сообщает «ФедералПресс» .

«Закон обойти нельзя, он требует обязательно использовать название на русском языке, но его можно продублировать на английском. Если речь идет о каком-то товарном знаке, то его название можно указывать на английском», — пояснил эксперт.

По словам менеджера по продажам Ирины Иваненко, ситуация постепенно начнет «раскачиваться» к ноябрю следующего года. Только пришедшие на рынок компании уже заказывают вывески на русском языке.

Новый закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. таблички Sale», Open, Close будут вне закона, их нужно перевести или продублировать на русском языке.