Биткоин впервые за три месяца превысил отметку в 100 тыс долларов

После заявлений американского президента Дональда Трампа о предстоящей важной пресс-конференции по торговым пошлинам с неназванной крупной державой и публикации решения ФРС США по кредитной ставке, криптовалютный рынок начал расти. Стоимость биткоина за последние три месяца впервые достигла отметки в 100 тысяч долларов, сообщает РБК .

По данным Coinmarketcap на 12:25 по московскому времени, совокупная рыночная стоимость криптоактивов увеличилась на несколько процентов, достигнув отметки в 3,1 триллиона долларов. Все цифровые валюты из первой сотни показали положительную динамику за последние сутки, с некоторыми монетами, прибавившими более 10% своей стоимости.

Утром 8 мая биткоин достиг отметки свыше 99,5 тысяч долларов. Этот показатель стал максимальным значением за последние почти три месяца, вплотную приблизившись к психологической отметке в 100 тысяч долларов впервые с конца февраля.

Одновременно с этим Ethereum вернулся к уровню 1,9 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что Нью-Гэмпшир стал первым штатом США, официально признавшим биткоин резервным активом. Соответствующий закон там подписали 6 мая 2025 года.