Один штат в США признал биткоин резервным активом

Аналитик Ли: страны могут перейти на хранение резервов в биткоинах

Биткоин будет чаще применяться как резервный актив в США, а в перспективе — и в других странах. Поводом для такого прогноза стало принятие стратегического закона в Нью-Гэмпшире, позволяющего инвестировать часть государственных фондов в криптовалюту, заявил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

6 мая 2025 года Нью-Гэмпшир стал первым штатом США, официально признавшим биткоин резервным активом. Согласно новому закону (HB 302), до 5% резервов штата могут быть вложены в биткоин с обязательным хранением в лицензированных американских кастодиальных хранилищах.

«Закон Нью-Гэмпшира усиливает принятие криптовалют на уровне штатов, потенциально вдохновляя такие штаты, как Техас или Вайоминг, последовать его примеру», — отметил аналитик Ли.

Он также подчеркнул, что это оказывает давление на федеральные регуляторы, требуя ясности в правилах для криптовалют на фоне опасений обесценивания фиатных валют.

Прозрачность правовой структуры может побудить и другие штаты изучить возможность введения резервов в биткоине.

По словам Ли, уже 28 штатов рассматривают аналогичные инициативы. Это может подтолкнуть федеральные органы к разработке системной криптополитики, несмотря на существующие споры между Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

«Закон Нью-Гэмпшира может вдохновить и другие страны на рассмотрение крипторезервов, особенно в развивающихся экономиках», — добавил аналитик.

При этом он отметил, что глобальная фрагментация в регулировании может затруднить скоординированное принятие.