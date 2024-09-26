Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото впервые в истории достигла 2,7 тыс. долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС .

Такие показатели представлены на нью-йоркской бирже Comex.

К 14:01 по московскому времени цена за тройскую унцию поднялась до 2 700,2 доллара. Еще через 5 минут ускорилась до 2 702 долларов.

Таким образом, стоимость декабрьских фьючерсов на данный драгоценный металл обновила исторический максимум.

Стоимость золота бьет рекорды после того, как Федеральная резервная система США снизила процентную ставку. Прогнозируется, что в ближайшее время драгметалл может подорожать до трех тыс. долларов за унцию.