Бильярдный бизнес Леонида Якубовича могут закрыть из-за убытков

В 2010-х бильярдные столы компании Якубовича заполнили элитные клубы Москвы и Санкт-Петербурга. Теперь с организации взыскали 219 тыс. рублей — за неоплату аренды. Иск пришел от Северо-западного теруправления имущественных отношений Минобороны в конце декабря.

Компания снимала помещения, однако не исполняла обязательства. В итоге с «Бильярдной мануфактуры Барсков и Ко» взыскали 219 тыс. рублей за необоснованное обогащение и 15 тыс. рублей пошлины. При этом выручка организации снизилась на 56% только за 2023 год.

Организация была основана в 2005 году в городе Гвардейск Калининградской области. При этом первые 5 лет существования компании дела у нее шли хорошо. Якубович помогал с рекламой столов с пометкой «Сделано в России». Но позже все же бизнес начал терпеть убытки.

Ранее журналисты нашли тайную роскошную квартиру 79-летнего Якубовича, которую он много лет скрывал от общественности. Стоимость недвижимости оценивается в более чем 200 млн рублей.