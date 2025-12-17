Билет в эконом-класс, плохое настроение, наличие KPI: из-за чего увольняются зумеры

По данным блогеров и экспертов, молодое поколение не готово иметь дело с KPI, некомфортными условиями работы, а некоторые увольняются даже с высоких менеджерских позиций, чтобы «пожить для себя».

Как отмечают аналитики сервиса для бизнеса «Мое дело», главной причиной увольнения молодых работников зачастую становится несправедливая оплата труда. Также зумеры часто покидают компании из-за изменений условий работы и ощущения, что их не ценят.

Иногда молодые сотрудники принимают решение об увольнении просто потому, что у них плохое настроение или они не выспались. А некоторых не устраивает, что их отправляют в командировку не бизнес-классом.

Блогеры утверждают, что это связано с тем, что зумеры больше всего ценят личный комфорт и радость жизни. Поэтому работодателям в нынешних реалиях приходится подстраиваться под молодых сотрудников.

Ранее стало известно, что в 2026 году некоторые категории трудящихся в России могут столкнуться с трудностями при трудоустройстве. Особенно это касается начинающих IT-специалистов.

