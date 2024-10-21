BI: США вступили в новый суперцикл большой инфляции и хаоса

Период роста экономики США закончился, теперь его сменит новый «суперцикл» со своими условностями, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в Business Insider.

Как пишет издание, на протяжении последних 15 лет экономике были характерны слабый спрос и низкие процентные ставки. Сейчас этот период подходит к концу.

Американская экономика вступает в эпоху «более высоких темпов роста инфляции и геополитической нестабильности, которая перенаправит денежный поток по всему миру».

Ранее сообщалось, что программа кандидата в президенты США Дональда Трампа была сосредоточена на решении конкретных проблем, с которыми сталкивается американская экономика и общество как во внутренней, так и во внешней политике.