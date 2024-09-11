Политолог Косоруков объяснил, почему Дональд Трамп на дебатах выступил успешнее

Программа кандидата в президенты США Дональда Трампа была сосредоточена на решении конкретных проблем, с которыми сталкивается американская экономика и общество как во внутренней, так и во внешней политике, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

В Филадельфии (штат Пенсильвания) прошли первые предвыборные дебаты вице-президента США Камалы Харрис и бывшего главы государства Дональда Трампа. Они обсудили вопросы здравоохранения, экономики, нелегальной миграции, вывод войск из Афганистана и конфликт на Украине.

«На мой взгляд, Трамп выступил успешнее, поскольку его программа была сосредоточена на решении конкретных проблем, с которыми сталкивается американская экономика и общество, как во внутренней, так и во внешней политике. Харрис, в свою очередь, построила свое выступление на клише и голословных обвинениях в адрес Трампа», — сказал Косоруков.

Он добавил, что также ее программа строилась на обещаниях без конкретного содержания: «снизим инфляцию», «повысим уровень жизни», «продвинем американское лидерство».

«Эти заявления не опираются на реальные возможности американской экономики. Харрис также говорила о готовности США вести за собой не только НАТО, но и широкую коалицию государств, но, по сути, это было очередное пустословие», — отметил политолог.

По мнению Косорукова, на данный момент шансы на успех больше у Трампа. Дебаты показывают, что американцы прислушиваются к его аргументам.

«Он не просто бизнесмен, а состоявшийся политик, который способен решать серьезные проблемы. Его текущая задача — исправить ошибки Байдена, который завел экономику США в тупик, ослабил доллар и поставил страну на грань военного конфликта с Китаем и Россией — великими ядерными державами», — заключил эксперт.