Бессараб рассказала, когда в РФ проведут индексацию страховых пенсий

С 1 января 2026 года в России будет проведена индексация страховых пенсий. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб, сообщает «Лента.ру» .

Она отметила, что всего в России насчитывается 43 млн пенсионеров. Из них 38 млн — получатели страховых пенсий, эту категорию граждан ожидает повышение выплат на 7,6%.

Средства на индексацию страховых пенсий заложены в первом чтении в бюджете. Выплаты будут проиндексированы с 1 января 2026 года.

Также с 1 апреля 2026 года повышенные выплаты начнут поступать получателям социальных пенсий. Повышение составит 6,8%.

С 1 октября 2026 года поднимут военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур. Пока что известно, что эти выплаты могут увеличить на 4%, но это предварительный прогноз, в дальнейшем специалисты будут руководствоваться показателями инфляции.

Ранее сообщалось, что прожиточный минимум в России вырастет на 6,8% с 2026 года. Он достигнет 18 939 рублей.

