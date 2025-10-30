Прожиточный минимум в России вырастет на 6,8% с 2026 года
Согласно данным, озвученным членом комиссии Общественной палаты РФ Евгением Машаровым, с 2026 года в России произойдет повышение прожиточного минимума на 6,8%, сообщает ТАСС.
Этот показатель достигнет 18 939 рублей на душу населения, что на 1 206 рублей превышает действующий в 2025 году уровень в 17 733 рубля.
Одновременно будут проиндексированы все категории прожиточного минимума: для трудоспособного населения он составит 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, для пенсионеров — 16 288 рублей.
Прожиточный минимум определяет минимальную сумму доходов, необходимую для покрытия базовых потребностей в питании, одежде, коммунальных услугах и транспорте. К этому показателю привязаны ключевые социальные гарантии, включая минимальный размер оплаты труда, а также различные пособия для семей с детьми и пенсионеров. Индексация позволит частично компенсировать рост потребительских цен и сохранить уровень социальной защищенности наиболее уязвимых категорий граждан.