Беспошлинный импорт не снизил стоимость курицы в России

В марте цены на курицу в России выросли на 31-48%

За январь–февраль текущего года в связи с беспошлинным ввозом курятины в РФ импорт вырос на 16%. При этом в марте продукция резко подорожала на 31–48% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в зависимости от вида, сообщает «Коммерсант» .

За первые два месяца 2024 года в Россию ввезли 44,73 тыс. тонн мяса. Лидером среди стран ЕАЭС стал Казахстан, который поставил 23,25 тыс. тонн. Из дальнего зарубежья наибольший объем импорта замороженной курицы зафиксирован из Бразилии (12,19 тыс. тонн).

Согласно данным Национального союза птицеводов, в марте в центральной России куриный окорок стоил 179 рублей за 1 кг, что на 48% превышает цену аналогичного периода прошлого года, тушка бройлера — 164 рулей (+33%), куриное бедро — 132 рубля (+31%).

По мнению экспертов, увеличение импорта куриного мяса в Россию не привело к снижению цен. Это связано с ростом экспорта отечественной продукции и снижением внутреннего производства.

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