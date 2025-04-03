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Белый дом заявил, что США не будут облагать пошлинами критически важные товары

Белый дом заявил, что США не будут облагать пошлинами импортные товары, представляющие критическую важность для производства и национальной безопасности, сообщает РИА Новости .

Среди таких товаров энергоносители и некоторые другие полезные ископаемые, которые недоступны в США.

Также отмечается, что США имеют право увеличить импортные пошлины, если другие страны введут ответные ограничения.

США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, включая Украину.

В списке стран, к которым применят эти меры, нет РФ.

Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС. Трамп не раз заявлял, что европейцы должны покупать американские автомобили.