Бельгия выступила против изъятия активов РФ
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Глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем на министерском совещании Евросоюза в Люксембурге заявил, что его страна выступает против изъятия замороженных российских активов без разделения рисков, так как последствия этого действия непредсказуемы, пишет РИА Новости.
«Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — сказал ван Петегем.
В юрисдикцию Бельгии входит депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов.
Ранее страны G7 сумели договориться о выделении для Украины 50 млрд долларов в качестве помощи. Средства хотят предоставить Киеву в кредит.