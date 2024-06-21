Бельгия выступила против изъятия активов РФ

Глава Минфина Бельгии Винсент ван Петегем на министерском совещании Евросоюза в Люксембурге заявил, что его страна выступает против изъятия замороженных российских активов без разделения рисков, так как последствия этого действия непредсказуемы, пишет РИА Новости .

«Для нашей страны принципиально важны две вещи. Не трогать сами активы, так как смена их владельца может иметь непредсказуемые последствия в финансовой и юридической плоскостях. Второе: распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — сказал ван Петегем.

В юрисдикцию Бельгии входит депозитарий Euroclear, где хранится большая часть замороженных российских активов.

Ранее страны G7 сумели договориться о выделении для Украины 50 млрд долларов в качестве помощи. Средства хотят предоставить Киеву в кредит.