«Башнефть» вновь подняла цены на все виды топлива

С 9 ноября на автозаправочных станциях (АЗС) сети «Башнефть-Розница» вновь выросли цены на все виды топлива. Это уже второе повышение стоимости горючего на заправках компании в текущем месяце, девятое с начала осени 25-е в этом году, сообщает РБК .

Больше всего подорожали бензин АИ-100 и дизтопливо — на 50 копеек. Сейчас 1 литр АИ-100 стоит 83,65 руб., дизтоплива — 72,4 руб.

АИ-95 и ATUM-95 повысились в цене на 20 копеек, до 62,7 руб. и 63,95 руб. соответственно. АИ-92 и ATUM-92 также выросли в цене на 20 копеек. В настоящее время литр АИ-92 стоит 58,9 руб., ATUM-92 — 60,2 руб.

В последний раз ценники на заправках компании «Башнефть» меняли 5 ноября. Тогда стоимость бензина и дизеля выросла на 10–50 коп.

