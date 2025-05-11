«Башнефть» начала повышать стоимость топлива после майских праздников
Фото - © Кургузкин Константин Владимирович / Фотобанк Лори
«Башнефть-Розница» опять увеличила стоимость всех видов топлива для машин. Рост цены составил от 10 до 20 копеек на литр, с начала года это уже восьмая смена цен у компании, сообщает РБК.
Бензин АИ-92 подорожал до 55,25 рублей за литр. АИ-92 ATUM вырос в цене до 56,35 рублей.
АИ-95 стоит 59,10, АИ-95 ATUM — 60,15 рублей. Дизельное топливо подорожало до 68,40. АИ-100 стоит столько же, сколько и раньше — 80,65 рублей.
Ранее Россия заняла второе место среди государств G20 по дешевизне бензина. На первом находится Саудовская Аравия.