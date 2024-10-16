Учитывая количество должников в настоящее время в России, самый популярный и относительно быстрый путь решить проблему с долгами по сравнению с другими — это банкротство, сообщил РИАМО директор по продукту компании «Банкирро» Виталий Свешников.

Если банки не предоставили кредитные каникулы, отказали в реструктуризации и рефинансировании долга, то нужно как можно скорее обращаться к юристам за процедурой банкротства, рекомендовал эксперт.

«В ходе процедуры банкротства должник уже никому не платит, а все имущество, которое есть у него к началу банкротства и выявляется в ходе этой процедуры, составляет конкурсную массу. Это движимое и недвижимое имущество, включая наличные и деньги на счетах», — объяснил Свешников.

Также, по словам эксперта, если доход должника будет выше прожиточного минимума на него и детей, находящихся на его иждивении, то определенная часть дохода будет оставаться в конкурсной массе для того, чтобы можно было частично рассчитаться с кредиторами.

«Как правило, процедура банкротства занимает 6−8 месяцев в зависимости от ситуации. По окончании процедуры происходят распределение накопившихся средств и частичное списание долгов, а все, что осталось не погашено, списывается. В итоге после процедуры должник выходит абсолютно свободным, и кредитных обязательств у него не остается», — заявил Свешников.