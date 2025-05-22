сегодня в 12:53

Банковский вклад со ставкой 31% появился в России

Если большинство банков продолжает менять ставки по вкладам в основном в сторону снижения, то Ак Барс Банк запустил вклад с доходностью до 31% годовых, сообщает РБК .

Новый вклад называется «Жаркий процент», он появился 21 мая. Новый клиент, то есть тот, у кого нет других вкладов, может его открыть со ставкой 31% годовых.

Для этого необходимо вложить ровно 50 тыс. рублей. Есть вклад будет выше этой суммы, то ставка составит 19%.

Проценты будут начисляться каждый день, начиная со второго дня вклада. Деньги выплачиваются в конце срока.

Чтобы открыть вклад, нужно посетить офисы банка за пределами Республики Татарстан.

Ранее стало известно, что в первой декаде мая средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках РФ снизилась до 19,6%.