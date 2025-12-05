Банковский кризис может наступить в России из-за роста «плохих» долгов

До октября следующего года в России может возникнуть банковский кризис, который будет носить системный характер. Аналитики ЦМАКП считают, что это произойдет со средней вероятностью из-за роста «плохих» долгов, сообщают «Известия» .

На данный момент банковского кризиса нет, но растет доля «плохих» ссуд в кредитных портфелях, что показывает и рост рисков. «Плохими» называют займы с просрочкой более 90 дней. В октябре их объем достиг 2,3 трлн рублей.

Это происходит из-за ухудшения качества необеспеченных потребкредитов. Их выдали в 2023 и 2024 годах под высокие ставки. Также, по мнению частного инвестора Федора Сидорова, проявляются риски по ипотеке, оформленной по льготной программе.

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года кредитные организации обязаны анализировать каждую операцию по выдаче наличных в банкоматах на соответствие девяти признакам мошенничества, установленным Банком России.

