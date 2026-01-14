Банковские операции с 2026 года начнут облагаться НДС

С 2026 года операции с банковскими картами в России буду облагаться НДС

С 1 января 2026 года операции с банковскими картами будут облагаться НДС, что приведет к росту налоговой нагрузки на банки и может сказаться на стоимости услуг для бизнеса, сообщил налоговый эксперт Марат Самитов, сообщает АБН24 .

С 2026 года в России вступят в силу изменения в Налоговом кодексе, согласно которым операции с банковскими картами будут облагаться налогом на добавленную стоимость.

Эксперт пояснил, что ранее банки не перечисляли НДС с подобных операций, поэтому нововведение приведет к увеличению налоговых обязательств для финансовых организаций. Если банки не включат налог в стоимость своих услуг, это напрямую отразится на их прибыли.

Самитов отметил, что государство делает ставку на развитие системы быстрых платежей, чтобы обеспечить населению и предпринимателям доступные переводы. Введение НДС на банковские операции может привести к сокращению скидок и акций, особенно среди малого бизнеса, для которого увеличение налоговой нагрузки наиболее ощутимо. Крупные компании смогут перераспределить расходы, но для малого бизнеса рост стоимости банковских услуг станет заметным.

