Банковские абьюзеры: как в 2024 году появились ловцы выгоды

В 2024 году банки массово повышали приветственные ставки, чтобы привлечь новых клиентов. Это сформировало новый тип вкладчиков — банковских абьюзеров, или ловцов выгоды, сообщает РБК .

По исследованию Frank RG, такой клиент по мере уменьшения в кредитной организации приветственных бонусов по вкладу легко переводит сбережения из одного банка в другой. Так он может «гонять» до 30 млн рублей и при этом получать самую выгодную ставку на рынке.

LTV (Lifetime Value — пожизненная ценность клиента) ловца выгоды в банке очень коротка — в среднем 2-3 месяца. По сути, организация своими приветственными ставками привлекает нелояльного клиента, не приносящего дохода в долгосрочной перспективе.

Как показало исследование, стать профессиональным банковским абьюзером становится все проще, так как подобным клиентам способствует рынок. Причинами появления ловцов выгоды являются повышение лимита на перевод денег на свои счета по СБП, появление Telegram-каналов со схемами обмана банков, развитие и активная реклама финансовых платформ.

Привлекая новых клиентов, банки стали забывать о тех, кто реально приносит им доход — текущих клиентах. Для их удержания они добавили условия, за выполнение которых предлагают надбавку к ставке.