Банковская карта или QR-код: как предпочитают расплачиваться россияне

С начала сентября банки переходят на единый стандарт денежных переводов. Теперь на всех кассах России будут использовать единый QR-код для оплаты вместо разнообразия кодов от различных банков, существовавшего ранее. Однако, согласно результатам опроса, проведенного kp.ru , большинство россиян не почувствуют изменений, поскольку практически не используют данный способ оплаты.

85% респондентов предпочитают расплачиваться банковскими картами. Для них это самый быстрый, комфортный и понятный способ. Они давно отказались от наличных денег, а взаимодействие с QR-кодами считают излишним, поэтому выбирают оплату картой.

«Я перешла на оплату картой, так как наличные всегда теряла, рада была от них отказаться», «Расплачиваюсь чаще картой, хотя и наличку всегда ношу с собой, мало ли когда пригодится», — поделились россияне.

Второе место по популярности заняла оплата наличными, ее выбрали 11% опрошенных. Участники опроса объяснили это нестабильной работой интернета в их регионах, из-за чего они не могут полагаться на онлайн-платежи и предпочитают иметь при себе бумажные деньги.

«Наличка и только наличка. Для меня это намного удобнее»; «Однажды я столкнулся в магазине прямо на кассе с отключением сети банков, так и не смог купить то, что нужно было. После я сделал вывод — наличка должна быть без вариантов», — рассказали респонденты.

Оплату по QR-коду предпочитают всего 3% опрошенных. Они отметили отсутствие необходимости носить с собой не только наличные, но и банковские карты, поскольку все можно оплатить с помощью телефона — это очень практично.

Оставшийся 1% выбирают другие способы оплаты. В основном это биометрия или специальные платежные стикеры.

Всего в опросе приняли участие 4,8 тыс. человек.

