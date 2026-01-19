сегодня в 07:17

Банки заблокировали миллионы карт и счетов за первые недели года

Кредитные организации в России массово блокируют карты и счета физлиц. С начала года количество таких блокировок составило 2–3 млн, сообщает «Коммерсант» .

Эксперты называют это следствием расширения списка подозрительных операций по 161-ФЗ и автоматизации антифрод-систем.

Сотни граждан жалуются на необоснованную блокировку карт и счетов. При этом многие отмечают, что им не разъясняют причины, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. По блокировку стали попадать даже покупатели на маркетплейсах.

Ранее в месяц в среднем блокировалось около 330 тыс. переводов.

Между тем председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что кредитные организации «перегнули палку» в борьбе с мошенниками. ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок счетов.

