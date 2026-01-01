Россиянам рассказали, что делать при блокировке банковского счета

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина признала, что кредитные организации «перегнули палку» в борьбе с мошенниками. В стране значительно выросло количество жалоб на необоснованную блокировку счетов в банках, сообщает РБК .

Для разблокировки клиенту необходимо обратиться в банк для выяснения причины блокировки. В письменном запросе можно попросить объяснить, на каком основании введена блокировка и какие документы нужны для ее снятия.

При блокировке счета по запросу государственного органа необходимо проверить наличие задолженностей на сайтах Федеральной налоговой службы (ФНС) и исполнительных листов Федеральной службы судебных приставов (ФССП). После оплаты задолженностей нужно предоставить банку подтверждение.

Если счет был заблокирован из-за подозрений в мошенничестве, важно сотрудничать с сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительными органами. Также необходимо подготовить документы, подтверждающие законность ваших финансовых операций.

Если счет был заблокирован банком в соответствии с ФЗ № 115-ФЗ, следует собрать пакет документов, подтверждающих законность доходов. Помимо этого, потребуются документы, демонстрирующие деловую цель проведенных операций, особенно если именно их осуществление стало причиной блокировки. Еще следует подготовить письменный ответ на запрос банка дополнительных документов и пояснений.

В случае блокировки счета из-за ареста, например, по решению суда, банк не может запретить распоряжение средствами, которые не подлежат взысканию, такими как алименты на ребенка, пенсия по потере кормильца и другие. Кроме того, владелец счета-должник имеет право подать заявление о сохранении ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума.

В случае, если банк отказывается снять блокировку без объяснения причин, рекомендуется подать жалобу через интернет-приемную Центробанка РФ. Если не удалось урегулировать необоснованную блокировку счета, то следует обратиться в интернет-приемную регулятора.

При ответе на запрос клиента банк обычно не раскрывает внутренние критерии оценки операций, но обязан указать формальное основание — например, «в рамках исполнения требований 115-ФЗ» При этом на запрос через интернет-приемную ЦБ ответ бывает более развернутым.

Не попадать в подобные неприятные ситуации поможет соблюдение финансовой гигиены. Например, не принимать на свой счет деньги от незнакомцев, не использовать свой счет для массовых переводов посторонним, сохранять документы о происхождении средств и не передавать доступ к счету третьим лицам.

