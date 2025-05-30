Банки в РФ блокируют счета платежных агентов и требуют комиссии

Банки в России стали блокировать счета клиентов-юрлиц, которые оказывают услуги платежного агента третьим лицам. Для снятия ограничений необходимо войти в пул их собственных агентов и платить комиссию с каждой сделки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

По словам пострадавшего агента, недавно банк по оборотам обнаружил среди своих клиентов посредника и заблокировал его счета, основываясь на данных о транзакциях. Он смог избежать приостановки работы, но теперь временно вынужден использовать другие схемы платежей, пока не будут согласованы условия сотрудничества с банком или пока не будет найден новый банк с быстрыми и недорогими валютными операциями.

Для разблокировки счета банк запросил информацию о том, как агент работает со своими клиентами, о его платежной инфраструктуре за границей, о направлениях платежей и т. д.

Как отметил управляющий партнер консалтинговой компании LWM Ленар Рахманов, часто после достижения по счетам определенного оборота платежные агенты согласовывают свою деятельность с банком. При этом кредитная организация может «начать создавать сложности», если стороны не договорятся.

Финансовый директор платежного агента Money Roo Татьяна Глуховченко рассказала, что банки пытаются склонить независимых агентов к сотрудничеству с помощью затягивания сроков платежей.

В некоторых случаях причиной блокировки счетов становятся сами агенты, которые не обладают необходимыми знаниями и навыками для работы в соответствии с требованиями антиотмывочного и валютного законодательства, добавил консультант по международным расчетам Искандер Миргалимов.

Ранее стало известно, что в прошлом году лояльность богатых клиентов отечественных банков упала с рекордных показателей 2023 года. Она уменьшилась на 19 п. п. до 43% индекса удовлетворенности NPS и показала минимум за 4 года.