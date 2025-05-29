Лояльность к банкам снизилась у богатых клиентов в России

В 2024 году лояльность богатых клиентов отечественных банков упала с рекордных показателей 2023 года. Она уменьшилась на 19 п. п. до 43% индекса удовлетворенности NPS и показала минимум за четыре года, сообщают «Ведомости» .

У еще более богатых клиентов банков лояльность снизилась сильнее — до 22% с 54%. Эти данные приводятся в исследовании сегмента private banking в РФ по итогам 2024 года, работу провела аналитическая компания Frank RG.

Индекс NPS специалисты формируют, основываясь на опросах клиентов о готовности рекомендовать банк друзьям и знакомым. Для этого используется шкала от 0 до 10, рассказала старший проектный лидер Frank RG Екатерина Сафронова.

В целом сегмент private banking делят на две категории — состоятельные и очень состоятельные клиенты. К первой категории относят тех, у кого стоимость финансовых активов 100–500 млн рублей. Их количество за прошлый год выросло на 29% до 28,8 тыс. человек, а их капитал — на 34% до 4,7 трлн рублей.

Что касается очень состоятельных клиентов, то у них размер капитала в банках РФ стартует от 500 млн рублей. Число подобных вкладчиков за год в стране повысилось на 39% до 6,5 тыс. человек, а общий размер средств увеличился на 42%, почти до 16,7 трлн рублей.

При этом доля второй категории клиентов в общем числе вкладчиков private banking хоть и небольшая, но их активы составляют 78% от всех средств этого сегмента.