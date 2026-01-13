Банки стали запрашивать у клиентов подтверждение перевода родственникам

Некоторые россияне столкнулись с тем, что при переводе средств банки требуют у них подтверждение родственной или коммерческой связи, чтобы предотвратить факт влияния мошенников, сообщает RG.RU .

По данным кредитных организаций, сотрудник банка может позвонить клиенту и уточнить, кем ему приходится получатель. Иногда гражданина просят назвать его полные данные.

Если совершаемая операция будет казаться банку подозрительной, то он может уточнить у клиента ее характер и смысл. Тогда гражданину поступит звонок сотрудника для подтверждения легитимности операции. Об этом рассказал начальник центра безопасности финансовых операций ОТП Банка Рустам Габитов.

Банк учитывает разные детали, которые могут говорить о том, что клиент находится под влиянием мошенников. Это не только размер суммы перевода, но и некорректное описание цели перевода, а также тот факт, что клиент не может опознать свой платеж.

Если перевод покажется подозрительным, банк приостановит операцию и предупредит клиента о возможном обмане. В 2026 году был расширен перечень аномалий, после которых у гражданина требуют подтверждение платежа. Так, в список добавлен перевод другому человеку, если ему предшествовал перевод между своими счетами по СБП в размере более 200 тыс. рублей.

Если перевод приостановлен, клиентам необходимо обратиться в банк и уточнить причины отказа или задержки платежа.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина признала, что кредитные организации «перегнули палку» в борьбе с мошенниками. В стране увеличилось количество жалоб на необоснованную блокировку счетов в банках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.