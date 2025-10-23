Банки снова поднимают ставки по депозитам: в чем причина странной динамики

Политика российских банков по депозитам изменилась. После нескольких месяцев плавного снижения ставок вдруг случился разворот — банки начали их поднимать. И это происходит на фоне ожиданий скорого заседания ЦБ, где, по прогнозам, ключевая ставка должна пойти вниз. Причины такой странной динамики объяснила РИАМО финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По ее словам, текущую ситуацию можно объяснить с двух сторон. Первое — у банков может быть информация о том, что регулятор не спешит с понижением ставки. Инфляционные процессы по-прежнему остаются под давлением, экономика восстанавливается не так быстро, как хотелось бы, а значит, Центробанк может сохранить текущий уровень ключевой ставки, чтобы не разгонять инфляцию дополнительно.

«Второе — банкам действительно не хватает ликвидности. После последнего снижения ключевой ставки часть состоятельных клиентов вывела деньги из депозитов и направила их в более доходные инструменты — акции, облигации, недвижимость. В результате у банков возникла необходимость оперативно привлечь новые средства для выполнения планов по кредитованию и поддержания баланса ликвидности. Отсюда и всплеск привлекательных предложений по вкладам», — рассказала Волкова.

Если присмотреться к текущим условиям, можно заметить, что максимальные ставки достигают 17% годовых, добавила она. Но высокие проценты сопровождаются дополнительными условиями: это вклады на новые деньги, без пополнения, часто на короткий срок — от 1 до 3 месяцев. В большинстве случаев такие продукты рассчитаны именно на краткосрочный эффект и могут позволить банкам «залатать дыры» в ликвидности.

«Что в результате? Банки поспешили со снижением ставок ранее и теперь корректируют свою стратегию? А, возможно, мы видим и косвенный сигнал — ключевая ставка на ближайшем заседании не будет понижена. Почему такой прогноз? Потому что инфляция продолжает быть достаточно высокой, растут цены на товары и услуги, нет баланса между экспортерами и импортерами. Поэтому, скорее всего, ключевая ставка на ближайшем заседании останется без движения», — заключила финансовый эксперт.

