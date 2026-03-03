Банки РФ заметили увеличение переводов за границу

В 2025 году интерес к трансграничным переводам возрос. Российские банки зафиксировали рост переводов за границу среди своих клиентов, сообщает газета «Ведомости» .

Так, например, пользователи Т-банка перевели средства за границу около 90 млн раз. Это в 2,5 раза больше, чем в 2024 году. Клиенты «МТС банка» совершили в 2025 году 1,7 млн трансграничных переводов, что в 2,4 раза больше по сравнению с 2024 годом.

В ВТБ зафиксировали 13 млн трансграничных переводов. Интерес к ним увеличился в 6 раз по сравнению с 2024 годом.

При этом, как пишет Банк России, в 2025 году приток средств из-за рубежа превысил отток впервые с 2018 года. В прошлом году граждане перевели из иностранных банков в РФ 165,2 млрд рублей. При этом в иностранных кредитных организациях россияне продолжают хранить 5,97 трлн рублей, отмечает ЦБ.

По словам экспертов, динамика переводов в этом году будет зависеть от валютной ситуации, международной обстановки, доступности расчетной инфраструктуры. У сегмента трансграна есть большой потенциал для роста.

Между тем международные резервы РФ сократились на 8,9 млрд долларов за неделю. На 20 февраля 2026 года они составляли 797,2 млрд долларов.

