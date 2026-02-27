Международные резервы РФ сократились на $8,9 млрд за неделю

Международные резервы России снизились на $8,9 млрд. Это произошло за неделю, сообщает ТАСС .

По данным Банка России, 20 февраля 2026 года международные резервы составляли $797,2 млрд.

Однако неделей ранее сумма была больше. 13 февраля объем резервов составлял $806,1 млрд.

Ранее ведущий аналитик FFG Наталья Мильчакова заявила, что в перспективе доллар может переместиться в диапазон 60–70 рублей. При этом она отметила, что сейчас курс доллара, который находится в коридоре 70-80 рублей, экономически обоснован и справедлив.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.