Международные резервы РФ сократились на $8,9 млрд за неделю
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Международные резервы России снизились на $8,9 млрд. Это произошло за неделю, сообщает ТАСС.
По данным Банка России, 20 февраля 2026 года международные резервы составляли $797,2 млрд.
Однако неделей ранее сумма была больше. 13 февраля объем резервов составлял $806,1 млрд.
Ранее ведущий аналитик FFG Наталья Мильчакова заявила, что в перспективе доллар может переместиться в диапазон 60–70 рублей. При этом она отметила, что сейчас курс доллара, который находится в коридоре 70-80 рублей, экономически обоснован и справедлив.
