Банки РФ хотят присоединиться к разработке НСПК для борьбы с мошенниками

Многие российские кредитные организации, согласно опросу, хотят присоединиться к новой разработке Национальной системы платежных карт (НСПК), чтобы бороться с мошенниками, сообщает РИА Новости .

Ранее банкам стал доступен новый сервис НСПК. Он по запросу эмитента блокирует операции по пополнению карт «Мир» наличными через банкоматы, если есть признаки мошенничества.

Эту технологию НСПК разработала специально, опираясь на запросы рынка. Она бесплатная, но решение о применении сервиса банки должны принимать самостоятельно.

В Т-Банке, который стал участником опроса, отметили, что механизмом в первую очередь будут пользоваться маленькие банки, потому что им самим довольно трудно запустить подобный сервис. «В Абсолют банке» добавили, что технология также будет интересна тем кредитным организациям, которые позволяют снимать наличные в сторонних банкоматах.

