Банки обяжут привязывать ИНН к новым и действующим счетам россиян

Зампред Центробанка РФ Ольга Полякова рассказала, что регулятор хочет ввести требование к банкам о привязывании ИНН своих клиентов к новым и действующим счетам, сообщает РБК .

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные», — отметила Полякова.

Она добавила, что у банков в РФ сегодня уже есть инструменты ФНС, которые позволяют узнать ИНН клиента, не беспокоя его самого.

По ее словам, такое решение нужно для работы новой платформы «Антидроп», ее запуск намечен на середину 2027 года. А идентификатором клиента в данной системе будет ИНН. ЦБ провел опросы, где банки подтвердили целесообразность этого выбора.

Как подчеркнула Полякова, подключение банков к «Антидропу» будет обязательным, но они смогут сами принимать решения об уровне риска клиентов, попавших в базу.

