Банки массово отказывают россиянам в реструктуризации долгов

Российские банки массово отказывают клиентам в кредитных каникулах и реструктуризации долгов. Так, кредитные организации отклоняют 80% обращений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

По данным регулятора, во II квартале текущего года число заявок на послабления по кредитам выросло до 233,8 тыс., что в 2,2 раза больше, чем аналогичный показатель 2024 года. Заявки по ипотечным каникулам выросли до 6,5 тыс. (+30% за год), а для реструктуризации по собственным программам банков — до 1,5 млн (+87%).

В связи с этим банки предлагают свои варианты решения проблемы. Один из самых распространенных — увеличение срока кредита, что позволяет снизить размер ежемесячного платежа. Также клиенты могут обратиться с просьбой о снижении процентной ставки.

Как отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, массово отказывая в реструктуризации долгов, банки обрекают заемщиков на долговую кабалу и банкротство.

Ранее издание Financial Times сообщало, что российские власти не очень беспокоятся из-за проблем банков. Отдельные кредитные организации сильно пострадали от проблемных кредитов, но пока их риск ограничен.