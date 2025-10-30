Глава комитета РСПП по международному сотрудничеству и председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг выступил на форуме «Российский промышленник». Он заявил, что банковская система страны должна включиться в финансирование технологических разработок, пишет РБК .

По мнению бизнесмена, привлечение банков поможет выполнить множество задач на пути к технологическому превосходству. Вексельберг также упомянул о ранее озвученной идее увеличить капитал Фонда развития промышленности.

Глава комитета РСПП заявил, что главная проблема — отсутствие финансирования.

«Где взять деньги? Денег нет. Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит», — сказал он.

В качестве решения предлагается увеличить капитал Фонда развития промышленности (ФРП). Это расширит инструменты для достижения технологического превосходства страны, отметил Вексельберг.

Представители бизнес-сообщества неоднократно обращались с инициативой нарастить финансирование ФРП, поскольку текущий объем ресурсов крайне недостаточен, добавил он.

По мнению эксперта, банковская система также должна стать ключевым источником средств для проектов, направленных на технологическую независимость и лидерство. Бизнесмен заявил, что прибыль банков за текущий год необходимо направить на развитие экономики страны. Эти средства должны пойти на госпрограммы и технологические проекты, считает он. По его словам, главная проблема — слишком дорогие кредиты. Из-за высоких ставок компании не могут взять деньги на развитие технологий.

