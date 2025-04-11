Банк ВТБ обсуждает реструктуризацию долга Segezha
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Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что кредитная организация обсуждает с лесопромышленным холдингом Segezha Group варианты решения проблемы высокой долговой нагрузки компании, сообщает «Интерфакс».
«Речь сейчас идет о том, что Segezha надо кредиты реструктурировать, будет ли здесь какое-то участие в конверсии долга — этот вопрос не решен, нет», — сказал Костин.
Глава ВТБ добавил, что в настоящее время решается вопрос о реструктуризации кредитов Segezha Group.
В III квартале прошлого года чистый долг Segezha Group составлял 143,5 млрд рублей. По итогам 2024 года компания еще не предоставляла отчетность, однако источник агентства в марте оценил чистый долг холдинга в более чем 150 млрд рублей.
Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что возвращение к старым связям с Западом сегодня нереалистично. По его словам, даже межбанковская система SWIFT сейчас никому не нужна.