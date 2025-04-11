Банк ВТБ обсуждает реструктуризацию долга Segezha

«Речь сейчас идет о том, что Segezha надо кредиты реструктурировать, будет ли здесь какое-то участие в конверсии долга — этот вопрос не решен, нет», — сказал Костин.

Глава ВТБ добавил, что в настоящее время решается вопрос о реструктуризации кредитов Segezha Group.

В III квартале прошлого года чистый долг Segezha Group составлял 143,5 млрд рублей. По итогам 2024 года компания еще не предоставляла отчетность, однако источник агентства в марте оценил чистый долг холдинга в более чем 150 млрд рублей.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что возвращение к старым связям с Западом сегодня нереалистично. По его словам, даже межбанковская система SWIFT сейчас никому не нужна.