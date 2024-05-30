Банк «Русский Стандарт»: наибольшие траты дачников уходят на поддержание дома

Около 60% россиян ездят на дачу. При этом самые большие траты дачников связаны с ежегодным поддержанием загородного дома, сообщили РИАМО в банке «Русский Стандарт».

Согласно опросу кредитной организации, проведенному в мае 2024 года, 60% респондентов ездят на дачу. Так, 37% имеют свой участок, а 23% отправляются в гости к родственникам или арендуют загородный дом летом. Еще 16% россиян не исключают, что в будущем приобретут дачу. И, наконец, оставшиеся 24% признались, что такой вид отдыха их не вдохновляет.

Самые большие траты дачников связаны с ежегодным поддержанием загородного дома — 30%. На втором месте — покупка, ремонт или обслуживание дачной техники — 23%. За ними следует оплата систем жизнеобеспечения (септик, газ, вода, электричество, отопление) — 22%. Четвертое место оказалось у расходов на уход за садом и огородом (19%). Замыкают рейтинг траты на оплату аренды дачи для тех, у кого нет своей (6%).

Большинство опрошенных дачников открывают сезон с первым потеплением — 28%. Еще 19% респондентов сообщили, пользуются загородным домом круглый год. 13% отправляются на дачу ранней весной, независимо от погоды, а 8% — уже летом, когда хорошая погода устоялась. У остальных 32% респондентов, ответивших на этот вопрос, нет дачи.

В рамках опроса дачники дали совет, когда удобнее всего отправляться за город летом. Так, 58% россиян уверены, что лучше всего выезжать рано утром в субботу или ночью в пятницу, 36% считают, что лучше всего не терять время и отправляться на отдых сразу после рабочего дня в пятницу. Оставшиеся 6% респондентов стараются выбраться на дачу в будние дни.