Банк России зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви»

Центральный банк РФ включил в реестр новую платежную систему под названием «Пэйви». При этом все 3 указанных при регистрации сайта платежной системы до сих пор не работают, сообщается на сайте ЦБ.

Оператором данной платежной системы является ООО «Пэйви», которая учреждена и зарегистрирована во Владивостоке в феврале прошлого года. Уставной капитал компании состаавляет 21,2 млн рублей. Согласно данным ЕГРЮЛ, бенефициаром ООО «Пэйви» выступает Роман Вирич.

По итогам прошлого года регулятор зарегистрировал такие платежные системы как «one2one», «Омнипэй» и «Мультитрансфер». «Пэйви» стала первой платежной системой, включенной в реестр ЦБ в 2025 году.

Ранее стало известно, что доля офлайн-покупок через систему быстрых платежей (СБП) выросла до 30% в 2024 году. Всего на онлайн-покупки пришлось 70% платежей через СБП, а на офлайн-покупки — 30%.