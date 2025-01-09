Доля офлайн-покупок через СБП выросла до 30% в 2024 году

По данным эквайринговой сети банка «Русский стандарт», средний чек платежа офлайн через систему быстрых платежей (СБП) в 2024 году был на 18% выше, чем онлайн, сообщили РИАМО в банке.

Чаще всего россияне оплачивают покупки через СБП онлайн. При этом, как показывает статистика банка, доля офлайна здесь неуклонно растет на фоне активной популяризации сервиса. Все больше россиян с легкостью оплачивают покупки во время визитов в кафе и магазины мобильными телефонами через QR-коды на кассах, специальные платежные NFC-таблички в кассовых зонах и пр.

По данным банка, в 2024 году на онлайн пришлось 70% платежей через СБП, а на офлайн-покупки — 30%. При этом годом ранее доля онлайна была заметно выше и составляла 89%, а у офлайна было лишь 11%.

Средний чек покупки офлайн через СБП в минувшем году оказался выше, чем онлайн, — 958 руб. против 809 руб. соответственно.

Как оказалось, среди самых популярных категорий покупок, в зависимости от числа платежей через СБП онлайн в 2024 году, оказались супермаркеты (381 руб.), детская одежда (1 758 руб.) и рестораны быстрого питания (619 руб.).

В офлайне сюда вошли супермаркеты (558 руб.), рестораны быстрого питания (707 руб.) и книжные магазины (868 руб.).