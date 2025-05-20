Банк России установил официальные курсы валют на 21 мая

сегодня в 18:53

ЦБ опубликовал новые курсы валют на среду. Согласно им, рубль укрепляется. Это следует из данных на сайте регулятора.

Если 20 мая курс доллара составлял 80,4137 руб., то на среду ЦБ его понизил. Он стал составлять 80,3075 руб.

Евро также подешевел. Он упал в цене почти на рубль: с 90,5098 руб. до 89,9679 руб.

Китайская валюта, наоборот, незначительно подорожала. Она стала стоить 11,1625 руб. против 11,1179 руб. днем ранее.

Ранее эксперт раскрыл пять факторов стабильности российской валюты. Это сокращение импорта, активное использование бартерных схем и т. д.