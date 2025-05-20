Эксперт раскрыл пять факторов стабильности российской валюты

Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец рассказал, что в апреле 2025 года рубль продолжил укрепляться к доллару, сохранив положительную динамику уже пятый месяц подряд, сообщает Общественная Служба Новостей .

Согласно ежемесячному обзору рисков финансовых рынков Банка России, курс по-прежнему определяется соотношением спроса и предложения на иностранную валюту внутри страны.

«Во-первых, это сокращение импорта, которое наблюдается в последнее время и является следствием жесткой денежно-кредитной политики. У людей есть деньги, но до потребительского рынка они не доходят, потому что уходят в банки на депозиты. Из-за того, что падает импорт, нет нужды в валюте для его закупки», — пояснил эксперт.

Второй фактор — активное использование бартерных схем в международной торговле с партнерами. Третьей причиной Зубец назвал керри-трейд: инвесторы ввозят валюту в Россию, конвертируют ее в рубли и размещают средства на депозитах, зарабатывая на разнице процентных ставок. Четвертый момент — ожидание инвесторами будущего роста российских активов.

Наконец, по его словам, пятый фактор — постепенная продажа населением долларовых «заначек».

«У россиян хранится около ста миллиардов долларов, но держать их становится невыгодно. Люди несут валюту в банки, чтобы получить доход», — заключил Зубец.

По его мнению, именно эти причины обеспечивают рублю стабильность в текущих экономических условиях.