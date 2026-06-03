Банк России сообщил о смерти советника Набиуллиной Алексея Можина

3 июня в возрасте 69 лет ушел из жизни советник главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Алексей Можин, сообщает Банк России.

Можин был представителем РФ в Международном валютном фонде на протяжении 32 лет (1992–2024 годы). Кроме того, он занимал пост дуайена исполнительного совета МВФ.

В декабре 2024 года Можин стал советником председателя ЦБ РФ.

В Банке России назвали значительным вклад Можина в реализацию важных для России проектов на международных площадках. Он был отмечен многими госнаградами.

ЦБ выразил соболезнования родным и близким Можина.

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