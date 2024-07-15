Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
ЦБ не будет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка из-за санкций
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Центробанк России в официальном Telegram-канале сообщил, что приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, чтобы ограничить санкционное влияние на регулятор.
Речь идет о приостановке публикации статистики на ежедневной основе. В ней отражалась информация об объемах торгов долларами США и другой валюты по отношению к рублю.
В статистике указывались расчеты на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».
Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал курсы валют на неделю с 15 июля. По его предположениям, максимальные значения доллара и евро могут достигнуть 89 и 96 рублей соответственно.