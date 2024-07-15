Банк России приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка

сегодня в 19:52

ЦБ не будет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка из-за санкций

Центробанк России в официальном Telegram-канале сообщил, что приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, чтобы ограничить санкционное влияние на регулятор.

Речь идет о приостановке публикации статистики на ежедневной основе. В ней отражалась информация об объемах торгов долларами США и другой валюты по отношению к рублю.

В статистике указывались расчеты на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра».

Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов спрогнозировал курсы валют на неделю с 15 июля. По его предположениям, максимальные значения доллара и евро могут достигнуть 89 и 96 рублей соответственно.