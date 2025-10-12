Банк России отменил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей

Центробанк принял решение отменить голосование по выбору символов для новой банкноты номиналом 500 рублей в связи с попыткой «накрутить» голоса, сообщает пресс-служба регулятора.

«Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», — говорится в сообщении.

В Центробанке добавили, что дополнительная информация о новых датах голосования будут предоставлены позже. Символы для голосования останутся прежними. После проверки всех каналов голосования будут предложены новые условия, исключающие возможность «накрутки» голосов.

Ранее стало известно, что Эльбрус обогнал комплекс «Грозный сити» и стал лидером голосования за символ Кавказа на новой банкноте номиналом 500 рублей. При этом чеченский блогер Асхаб Тамаев призвал своих подписчиков из других стран голосовать на Грозный.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.