Bank of America предсказал рост цен на нефть в случае войны Израиля и Ирана

Bank of America предсказал повышение стоимости барреля нефти Brent до 130 долларов во II квартале текущего года в случае боевых действий между Израилем и Ираном, сообщает РБК .

Как передает американский телеканал CNBC, многомесячная война между Тель-Авивом и Тегераном может привести к сбоям поставок иранской нефти, что в свою очередь может стать причиной увеличения стоимости WTI до отметки 123 долларов за баррель.

Полномасштабные боевые действия добыча иранской нефти может сократиться на 1,5 млн баррелей в сутки. В связи с этим страны ОПЕК+ могут начать поставлять больше нефти на мировой рынок, но это может стать причиной сокращения свободных мощностей объединения. Таким образом, в следующем году цена Brent останется на уровне 100 долларов за баррель, а цена WTI — 93 долларов за баррель.

Во вторник по состоянию на 19:00 по Москве стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 87,55 долларов за баррель (- 2,74%). Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае на товарной бирже Нью-Йорка торговались около отметки 82,97 долларов за баррель (- 2,8%).

Ранее стало известно, что стоимость нефти Brent опустилась ниже 88 долларов на лондонской бирже ICE, став ниже на 2,39%. Это произошло впервые со 2 апреля.