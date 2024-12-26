Банк «Гарант-Инвест» лишился лицензии по решению ЦБ РФ

сегодня в 09:30

В четверг Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АО «Коммерческий банк „Гарант-Инвест“», сообщает пресс-служба регулятора.

«Гарант-Инвест» находился на 168 месте в российской банковской системе по величине активов.

Решение об отзыве лицензии у кредитной организации было основано на том, что она регулярно нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

Накануне внеплановая проверка регулятора выявила в хранилище ценностей КБ «Гарант-Инвест» крупную недостачу. Это ставило под угрозу интересы кредиторов и вкладчиков.

Информация об операциях кредитной организации с признаками совершения противоправных деяний поступит правоохранителям.

«Гарант-Инвест» также лишился лицензии на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Сейчас в банк назначена временная администрация, ее функции возложены на ГК «АСВ». Она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

КБ «Гарант-Инвест» — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов вернут вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.