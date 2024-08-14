Бакальчук: задолженность «ВБ Девелопмент» в 30 млрд возникла из-за авансов

Учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук объяснил, как возникла кредиторская задолженность подразделения Wildberries в 30 млрд рублей. Подразделение возводит складские помещения на 120 млрд рублей, написал он в своем Telegram-канале .

По его словам, кредиторская задолженность возникла из-за того, что субподрядчикам нужно заплатить аванс.

По его словам, как только завершится строительство, задолженность исчезнет. Он отметил, что деньги ушли на материалы и авансы.

Ранее «РВБ» (юрлицо объединенных «Русc» и Wildberries) сообщило, что кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией составляет более 30 млрд рублей.

Ранее Бакальчук заявил, что президента России Владимира Путина ввели в заблуждение о слиянии его семейного дела с компанией Russ («Русс Аутдор»), так как пока ни одно из обещаний на самом деле не выполняется. Супруг Татьяны Бальчук также отметил, что видит многочисленные нарушения в каждом шаге слияния двух компаний. Он призвал компетентные органы страны обратить на это внимание и во всем разобраться.