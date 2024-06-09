Байден и Макрон достигли соглашения по замороженным активам России

Президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон достигли соглашения в отношении вопроса применения прибыли от замороженных активов из России. Об этом рассказали в Reuters, сообщает ТАСС.

Санкции Запада в отношении России коснулись банков и счетов физических лиц. Это и стало причиной замораживания части золотовалютных резервов российского ЦБ.

В марте 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что на Западе заблокировали около половины золотовалютных резервов Банка России или 300 млрд долларов из 640 млрд долларов.

До этого в Париже приняли «дорожную карту». По ней и дальше будет идти работа по передаче на Украину доходов от резервов, которые заблокированы.