Багреева: в Москве установлен рекорд по инвестициям в коммерческую недвижимость

В прошлом году вложения в готовые объекты коммерческой недвижимости столицы превысили 600 млрд рублей, что на 70% больше, чем в 2023 году. Это наивысший показатель за последнее десятилетие, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что основной вклад в рост внесли сделки с офисной недвижимостью, на которые пришлось почти две трети общего объема инвестиций.

«На втором месте — складская недвижимость, инвестиции в которую превысили 120 млрд рублей. В этом сегменте существенно возрос интерес покупателей к таким форматам, как склады, объединенные с производственными и офисными пространствами, а также дата-центры», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что в торговые объекты поступило около 60 млрд рублей, а в гостиничный сектор и многофункциональные центры — примерно по 10 млрд каждый.

В 2024 году на Москву пришлось 77% всех сделок с коммерческой недвижимостью в России. Это на 18 процентных пунктов выше, чем годом ранее, и на 5 пунктов больше среднего показателя за последние 10 лет.

Также значительно увеличились инвестиции в строительство новых коммерческих объектов. Согласно данным платформы «Инвестиционные проекты», в январе 2024 года в столице активно реализовывалось свыше 350 проектов на сумму около двух триллионов рублей — на четверть больше, чем в 2023-м. Почти половина этих средств направлена на возведение многофункциональных комплексов и бизнес-центров, около трети — на строительство апартаментов, а оставшаяся часть распределена между торговыми центрами, логистическими объектами, отелями и развлекательными комплексами.

Большинство коммерческих объектов расположено внутри МКАД, причем бизнес-центры и многофункциональные комплексы в основном сосредоточены в Центральном, Северо-Западном и Южном административных округах. Крупнейшие логистические хабы находятся в Новомосковском и Троицком округах.

По словам Марии Багреевой, инвестиции в коммерческую недвижимость меняют облик города, повышают комфорт для жителей и гостей столицы, а также стимулируют деловую активность. Вложения в офисный сектор создают новые рабочие места, в том числе для высококвалифицированных специалистов.

«Спрос на новые офисные площади в 2024 году формировали транспортно-логистические компании, финансовый сектор, ИТ, услуги для бизнеса — технологичные отрасли, создающие основу для роста экономики и инноваций», — отметила Мария Багреева.

Развитие гостиничной и торгово-развлекательной инфраструктуры улучшает качество туристического сервиса и уровень жизни горожан. В 2024 году в Москве открылось шесть новых гостиничных объектов высокого класса (пять отелей и один апарт-отель). Продолжает расти и торговая сеть: большинство новых объектов — это районные центры, популярные благодаря удобному расположению и сочетанию шопинга с досугом. Среди успешных проектов — сеть центров «Место встречи», где старые кинотеатры превратились в современные пространства с фитнес-залами, фудкортами и центрами московского долголетия.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство коммерческой недвижимости в столице ведется с учетом актуальных потребностей жителей.

«В 2024 году Мосгосстройнадзор выдал 66 разрешений на возведение зданий, в которых предусмотрены офисные и торговые пространства. Общая площадь этих объектов превысила 1,48 млн кв. м», — сказал Слободчиков.