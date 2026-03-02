Багреева: свыше 3 млн контрактов заключили на Портале поставщиков с 2013 года

С момента запуска Портала поставщиков в 2013 году на нем было заключено свыше трех миллионов контрактов. Чаще всего оформляли договоры на покупку медицинских изделий, строительных материалов, а также на услуги техобслуживания, сообщила заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что за 13 лет портал поставщиков из инструмента, обеспечивающего проведение госзакупок малого объема только для столицы, превратился в межрегиональную электронную платформу для всей России.

«Сегодня свыше 60 тыс. заказчиков из 44 регионов — государственные и муниципальные организации, школы, больницы, детские сады — оперативно закупают на портале необходимые товары, работы и услуги более чем у 395 тыс. поставщиков со всей страны. За этот период на платформе заключили 3,1 млн контрактов на приобретение самых разных позиций — от канцелярских принадлежностей до высокотехнологичного оборудования. Их общий объем превысил 680 млрд рублей», — рассказала Мария Багреева.

По словам заммэра, наиболее популярной категорией стали медицинские товары, на поставку которых было подписано почти 246 тыс. договоров. В тройку лидеров также вошли строительные товары — 243 тыс. контрактов и услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту — 213 тыс. сделок.

В настоящее время каждый день на площадке подписывается более полутора тысяч контрактов. При этом каталог портала включает свыше 3,4 млн различных наименований продукции и услуг.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, более половины заключенных за 13 лет на портале контрактов — 1,8 млн — пришлось на поставщиков из Москвы.

«Помимо столичных предпринимателей, в пятерку лидеров вошли представители Московской области, которые подписали 313,2 тыс. договоров, Пермского края — 291,3 тыс. контрактов, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского края — 61,7 тыс. и 55 тыс. сделок соответственно. Таким образом, поставщики из пяти наиболее активных регионов обеспечили более 80% от общего числа сделок», — сказал Пуртов.

Портал поставщиков (https://zakupki.mos.ru/) функционирует с 2013 года и предназначен для автоматизации процедур, связанных с закупками небольших объемов. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил (https://www.mos.ru/mayor/themes/14217050/) о расширении географии проекта: к нему присоединилась Курская область, ставшая 44-м регионом, использующим возможности портала в качестве заказчика.

