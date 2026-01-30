Багреева: столица заключила более 122 тыс. контрактов с поставщиками из регионов

Заказчики столицы в прошлом году подписали с предпринимателями из других регионов РФ свыше 122 тыс. контрактов, что составляет более трети от общего числа заключенных городом договоров, сказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Московская система закупок позволяет городским организациям заключать контракты с поставщиками по всей стране. Это способствует росту конкуренции в закупках: заказчики получают качественную продукцию по оптимальным ценам, а бизнес — возможность расширять географию продаж.

«Наибольшим спросом у московских учреждений пользовались медицинские изделия и лекарства, услуги по техобслуживанию оборудования, текущему ремонту, охране, обеспечению пожарной безопасности, медицинские услуги. На эти категории пришлось 35 тыс. контрактов, или почти 30% всех межрегиональных сделок Москвы. Активнее всего столица работала с Московской, Свердловской, Рязанской и Нижегородской областями, Санкт-Петербургом. Общий объем контрактов Москвы с регионами в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2024-м и достиг 538 млрд рублей», – прокомментировала Багреева.

Помимо этого, известно, что порядка 64% от общего числа межрегиональных контрактов Москва заключила на Портале поставщиков – платформе для проведения закупок малого объема.

«Количество контрактов, заключенных на Портале поставщиков с региональными предпринимателями в прошлом году, составило 77,9 тыс. – на 42% больше, чем годом ранее. Их сумма достигла 24,2 млрд рублей. Лидерами по числу сделок на платформе стали товары строительного, хозяйственного, медицинского, информационно-технологического назначения, а также обслуживание, техническое содержание и текущий ремонт», – считает руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема и зарекомендовал себя как эффективный инструмент для связи государственных заказчиков и бизнеса.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.